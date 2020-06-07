В Сочи открылись 22 пляжа

С 6 июня на Кубани начался очередной этап послаблений карантина. В Сочи с субботы открыты для посещения 22 пляжа. В течение недели планируется открыть и другие пляжные территории.

Открытые пляжи получили разрешения Роспотребнадзора, антитеррористической комиссии и ГИМС.

В Центральном районе открылись "Приморский", "Приморский-1", "Приморский-2". В Лазаревском - "Лазаревский 1", "Лазаревский 2", пляжи санатория "Одиссея" и оздоровительного комплекса "Дагомыс". В Адлерском - "Чайка-1", "Чайка-2", детский пляж "Чайка", "Жемчужина Сочи", "Весна СПА", "Огонек-2", "Огонек-1", пляж санатория "Южное взморье".

В Хостинском районе открыли пляжи: "Эдем", пляж гранд-отеля "Жемчужина", пляж отеля "Камелия", пляж пансионата "Зеленая роща", пляжи санаториев "Металлург", "Золотой колос" и "Актер".

Список опубликован в Instagram администрации Сочи.