Захарова: отношения между Россией и Чехией портят целенаправленно

Проблемы между Россией и Чехией - заслуга определенной части чешской элиты, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В пятницу правительство Чехии решило выслать из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина. Высылка российских дипломатов не отвечает внутренней повестке Праги, уверена Захарова.

"Это не нужно чехам. У населения, у народа этой страны, мне кажется, во-первых, есть право решать и выстраивать свое внутреннее отношение к России, к людям, которые живут в нашей стране, к ее повестке. Но ведь их никто не спрашивал", - пояснила она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По мнению Захаровой, отношения двух стран портятся целенаправленно "со стороны определенной части элиты Чехии".