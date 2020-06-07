Донорами плазмы стали более тысячи выздоровевших москвичей

В Москве растет не только число выздоровевших от коронавируса людей, но и число тех, кто готов стать донором плазмы.

"С каждым днем число человек, выздоровевших от COVID-19, растет, а с ними и число желающих сдать плазму. В Москве уже более тысячи человек стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу. По предложению Клинического комитета такой метод используется в столичных стационаров для лечения больных COVID-19 в тяжелом состоянии. Врачи отмечают улучшения у пациентов, которым перелили плазму", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет Агентство "Москва".

Стать донором может человек, который более двух недель назад переболел коронавирусом. Плазму берут у людей 18-55 лет, не имеющих противопоказаний к донорству.