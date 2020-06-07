Конор Макгрегор решил уйти из-за отсутствия достойных соперников

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему в очередной раз решил окончить карьеру.

Среди причин своего ухода из спорта Макгрегор назвал долгое ожидание следующего поединка и отсутствие интересных соперников.

"Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждешь, но ничего не происходит. Я перебирал варианты следующих соперников, но на данном этапе среди них нет ни одного, кто имел бы значение", - пояснил он телеканалу ESPN.

31-летний боец написал в Twitter, что завершает карьеру. Аналогичные заявления он делал в 2016 году и в марте 2019 года, пишет ТАСС.

Ирландец считает, что сейчас следовало бы провести бой с временным чемпионом UFC в легком весе Джастином Гэтжи.

"Я и Джастин должны подраться за временный титул и продолжить движение", - пояснил боец.