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На Москву идет гроза

На Москву идет гроза

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Москве, в скором времени в столице России начнется гроза.

Уточняется, что гроза продлится примерно до 21:00. Дождь будет кратковременным, однако ветер заметно усилится и будет достигать скорости в 61 км/ч.

В связи с этим, пишет Интерфакс, московские спасатели рекомендовали москвичам и гостям столицы не ездить сегодня на личном транспорте и не укрываться от дождя под деревьями и вблизи от рекламных щитов.

Машины также рекомендовано не парковать под любыми массивными шаткими предметами.

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Вестник Кавказа

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