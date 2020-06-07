Озвучены лучший и худший возрасты для беременности

Врач-гинеколог Юлиана Абаева в эфире «Говорит Москва» рассказала сегодня о том, в каком возрасте женщинам лучше всего вынашивать и рожать детей.

«Существует репродуктивный возраст: ранний репродуктивный — до 35 лет и поздний репродуктивный — после 35 лет и до менопаузы. Оптимальным возрастом для деторождения является ранний репродуктивный возраст до 35 лет», - подчеркнула она.

Абаева пояснила, что до 35 лет у женщин лучший овариальный запас, то есть более высокое число фолликул в яичниках, где хранятся яйцеклетки.

Кроме того, врач обратила внимание, что наиболее оправданный интервал между родами – 2 года, и подчеркнула, что роды после 40 лет чреваты рисками как для роженицы, так и для младенца.