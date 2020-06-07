Нетаньяху призвал парализовать Иран санкциями

Против Ирана необходимо ввести «парализующие санкции» - такую мысль озвучил сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, говоря об отношении Израиля и Исламской Республике на заседании израильского правительства.

«Иран систематически нарушал свои обязательства, скрывая места и обогащая расщепляющиеся материалы, совершал другие нарушения. Реальность, безусловно, требует в свете этих откровений, чтобы международное сообщество присоединилось к США и ввело парализующие санкции в отношении Ирана», - приводит его слова ТАСС.

Нетаньяху подчеркнул, что пандемия коронавируса никак не повлияла на отношение Израиля к Ирану. «Коронавирус ни на йоту не уменьшил нашу решимость действовать против иранской агрессии. Я повторяю: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие и продолжит методично действовать против иранских попыток на военное основе укрепиться на наших границах», - заключил премьер-министр Израиля.