Минздрав Армении попросил помощи у частных клиник

Минздрав Армении призвало сегодня через Facebook частные медицинские центры принять участие в борьбе с коронавирусом.

«Медицинские центры, желающие подключиться к процессу борьбы с коронавирусным заболеванием, могут направить свои заявки на электронный адрес управления политики медпомощи Минздрава», - сказано на сайте ведомства.

При этом в Минздраве уточнили, что здания частных клиник для размещения коронавирусных больных обязаны соответствовать санитарным и противоэпидемическим нормам. «Нужно также учитывать наличие медицинских кадров, которые в данный момент не вовлечены в процесс борьбы против коронавируса в иных медцентрах», - сказано в обращении ведомства.

Напомним, что на этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обострение ситуации с коронавирусом является катастрофическим, так как в стране стремительно заканчиваются места для размещения больных.