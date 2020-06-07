Россия начнет летать за рубеж с середины лета?

Российские авиакомпании могут начать летать за рубеж уже с 15 июля – соответствующее предложение в ближайшие дни Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор.

«Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран», - приводит ТАСС слова своего источника в одной из авиакомпаний.

При этом список этих 15 стран Росавиация будет определять совместно с Роспотребнадзором. Одновременно для бизнеса будут открыты полеты «почти во все страны».