Бахрам Багирзаде попал в больницу с подозрением на коронавирус

Участник знаменитой команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде этой ночью был госпитализирован.

Как отмечает Trend Life со ссылкой на источник из близкого окружения артиста, у него подозревают коронавирус. Сейчас он ждет результаты сданных тестов.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер.