Файез Саррадж экстренно летит в Москву

Лидер одной из противоборствующих сторон в Ливии, глава ливийского правительства национального согласия Файез Саррадж сегодня же вылетит в Москву на переговоры.

Об этом сообщили на телеканале Al Arabia, не раскрыв каких-либо деталей визита и его причин.

Напомним, что в эту среду в Москве побывал заместитель Сарраджа Ахмед Майтиг – он провел переговоры в МИД РФ.

В субботу, в свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси озвучил «каирскую инициативу» по Ливии, вводящей режим прекращения огня на ливийских землях с понедельника. Об этом он сообщил после беседы с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.