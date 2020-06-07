Сергей и Юлия Скрипаль эмигрировали в Новую Зеландию

Газета Sunday Times сообщила сегодня со ссылкой на правительственные источники, что российские эмигранты Сергей Скрипаль и Юлия Скрипаль, вокруг отравления которых два года назад разразился скандал, известный как «дело Скрипалей», недавно улетели на постоянное место жительства в Новую Зеландию.

В газете уточнили, что до того Скрипали более года жили на конспиративной квартире, которую им предоставила британская секретная служба MI6.

Известно, что в Новой Зеландии Скрипали будут жить под новыми именами и на деньги Великобритании.

Лондон так и не сумел доказать, что к попытке отравления Скрипалей была причастна Россия. Великобритания не предоставила никаких документальных доказательств своих обвинений и заблокировала контакты бывших россиян со СМИ.