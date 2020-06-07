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Грузия вернулась к минимальному приросту больных коронавирусом

Грузия вернулась к минимальному приросту больных коронавирусом

За сутки в Грузии вновь был выявлен только один новый больной коронавирусом штамма Covid-19, таким образом, всего в республике сейчас известно о 809 заразившихся этой инфекцией.

Эти данные означают, что грузинским медикам удалось справиться с новой вспышкой рубежа мая-июня, когда число новых больных достигало 26 человек в сутки и вернуться к показателям середины мая, когда в день выявляли по 1-2 случая заражения Covid-19.

К сегодняшнему дню в Грузии выздоровело 674 зараженных, еще 13 погибли. Продолжают бороться с болезнью 122 человека.

Кроме того, 3161 человек, контактировавших с зараженными, находятся в карантине под контролем медиков.

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Вестник Кавказа

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