«Газпром» заказал трубы на рекордную сумму

Дочерняя компания «Газпрома» ООО «Газпроминвест» поставила рекорд по стоимости заказа на поставку труб: согласно данным сайта госзакупок, она объявила тендер на трубы большого диаметра общей массой 1,3 млн т с предельной ценой закупки в 98,402 млрд рублей.

Последним днем тендера назначено 16 июня. «Газпром» обязуется в течение 3 месяцев внести авансом 30% от итоговой цены при заключении контакта, то есть не менее 29,5 млрд рублей.

Поставщик ТБД, в свою очередь, обязан дать гарантии на трубы сроком до 36 месяцев. Трубы должны быть поставлены на базы «Газпроминвеста» в Бугуруслане, Рыздвяном, Романово и Ухте в период до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что предыдущие большой тендер на продажу ТБД «Газпром Инвесту» не превышал 9 млрд рублей.