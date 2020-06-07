Медики выходили новорожденных тройняшек в Алматы

Алматинские медики помогли выжить девочкам-тройняшкам, появившимся на свет раньше положенного времени. Об этом рассказали в городском Центре перинатологии и детской кардиохирургии.

Новорожденные провели три дня в реанимации и еще 33 - в отделении патологии новорожденных, сейчас жизням девочек ничего не угрожает.

Врачи Центра 1 мая сделали экстренное кесарево сечение 35-летней женщине, рожавшей впервые. Масса тела девочек составляла 1 170, 1 475 и 1 685 г. Хотя операция прошла без осложнений, младенцы были в тяжелом состоянии, так как роды произошли на 31-й неделе.

"У нас имеется мощный неонатальный блок, оснащенный на высоком уровне, где созданы все оптимальные условия для выхаживания детей, родившихся раньше срока. Благодаря профессионализму наших врачей реабилитация детей прошла успешно", - приводит слова главврача центра Гани Бодыкова Sputnik-Казахстан.

Сегодня мать с дочерьми выписаны домой, они чувствуют себя хорошо.