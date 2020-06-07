Коронавирус унес жизни 400 тысяч человек

Согласно открытым данным, сегодня число смертей от коронавируса во всем мире превысило 400 тыс случаев – 400013 человек погибли в результате пандемии. Таким образом, по миру показатель смертности составляет около 5,8%.

Каждая четвертая смерть от пандемии в мире приходится на США. Всего в США к настоящему времени умерли 109802 жертв коронавируса, показатель смертности составляет 5,7% от выявленных в стране зараженных.

На втором месте по числу смертей Великобритания – 40548 погибших. Показатель смертности в стране один из самых высоких в мире – 14%.

Стремительно растет смертность в Бразилии – там уже умерло 35930 человек, при этом показатель смертности пока удерживается на уровне 5,34%.

Также в пятерке «лидеров» по потерям от пандемии Италия – 33846 погибших и Франция – 29145 погибших.

В России с начала пандемии от коронавируса умерло 5859 человек или 1,25% от известного числа заболевших.