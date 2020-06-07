Турция призвала Грецию к добрососедским отношениям

Посол Турции в Греции Бурак Озюгергин дал интервью «Спутник Греция», в котором изложил подход Анкары к спорным турецко-греческим вопросам, таким как разграничений морских зон, подчеркнув, что турецкое государство стремится к диалогу с Афинами и добрососедским отношениям с северным соседом.

«Соседям никогда не поздно не только вести диалог, но и слушать друг друга. Ключ в том, чтобы иметь возможность говорить друг с другом, а не друг о друге. Честно говоря, мы хотим иметь добрососедские отношения с Грецией. Нет такой большой проблемы, которую две страны не могут преодолеть», - прежде всего заявил он.

Так посол прокомментировал возможность «горячего инцидента» в Эгейском море, вероятность которого выросла после того, как Греция заявила о готовности «дать военный ответ» действиям Турции, недавно подавшей заявку на исследование Турецкой нефтяной корпорацией морского дна в зоне греческого континентального шельфа.

Озюгергин напомнил, что Турция постоянно призывает страны к диалогу по любым сложным вопросам, как это был с ситуацией в Ливии. «До подписания Меморандума о взаимопонимании с Ливией Турция неоднократно приглашала все заинтересованные стороны договориться о консенсусе, основанном на равенстве, и по-прежнему остается готовой к переговорам. Вы не можете отмалчиваться на призывы к сотрудничеству, а затем выражать недовольство, когда государства предпринимают неизбежные шаги для защиты своих национальных интересов», - обратил внимание дипломат.

«Наши позиции по вопросам Восточного Средиземноморья, включая вопрос демаркации, Кипра, разведки и разработки углеводородов, Ливии, а также всего региона, известны и ясны. Мы в разное время и на разных уровнях заявляли, что планируем исследования и буровые работы на нашем континентальном шельфе, пределы которых определяются в соответствии с принципами международного права и применимого права. Координаты нашего континентального шельфа уже переданы в ООН», - сообщил он.

«Учитывая это, Турция сегодня готова, как и в прошлом, достичь справедливого, честного и мирного решения всех нерешенных вопросов, включая справедливое разграничение морских юрисдикций со всеми прибрежными государствами, которые она признает и с которыми имеет дипломатические отношения», - утвердил Бурак Озюгергин.

Также он обратился к Афинам, отметив, что «обязанность сотрудничества в рамках международного права не является односторонним обязательством», а диалог с МИД Греции охарактеризовал как «тесный и регулярный». «Я действительно верю, что мы преодолеем гораздо большую дистанцию, если начнем относиться друг к другу как к соседям, а не как к конкурентам или даже к противникам», - заключил посол Турции в Греции.