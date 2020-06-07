5 событий, вошедших в историю 7 июня

В этот день, 7 июня:

- в 1099 году в рамках Первого крестового похода началась осада Иерусалима. Город, находившийся к тому времени под властью фатимидского халифа Абу́ль-Ка́сима А́хмада аль-Мустали́ Билла́ха, был взят крестоносцами 15 июля того же года, почти все его население было перебито. В том же месяце было создано первое государство крестоносцев на Ближнем Востоке – Иерусалимское государство, возглавил которое под титулом Защитника Гроба Господня один из руководителей похода Готфрид Бульонский. Истребление жителей Иерусалима положило начало конфронтации между католической Европой и мусульманским Востоком, которая лишь усугубилась в последующие годы созданием новых государств крестоносцев.

- в 1654 году был коронован король Франции и Наварры Людовик XIV, также известный как «король-солнце». Именно ему, стороннику абсолютной монархии и божественного права королей, приписывается фраза «Государство – это я!». Людовик XIV, правивший Францией более 72 лет, был одним из самых известных европейских лидеров XVII века; время его правления позднее стали называть Великий век благодаря росту политического влияния, военной мощи и расцвету культуры Франции.

- в 1692 году произошло Землетрясение на Ямайке, разрушившее знаменитый Порт-Ройял, «столицу» пиратов Карибского моря. Две трети города ушли под воду уже после первого толчка оценочной магнитудой 7,5, при этом погибли 2 тыс человек (еще 3 тыс скончались позднее от травм и болезней). После этого Англия была вынуждена перенести администрацию Ямайки в Кингстон. Землетрясение послужило началом заката эпохи пиратства в Вест-Индии.

- в 1950 году СССР инициировал Меморандум об Антарктиде, устанавливавший приоритет российских открытий в Антарктике и отменявший любые решения по этому региону, принятые без участия Советского союза. Меморандум был вручен заместителю госсекретаря США Джеймсу Уэббу, поскольку Штаты в те годы заявляли о резервировании за собой всех прав на антарктические земли и воды. Благодаря этому были начаты международные переговоры об Антарктиде, завершившиеся договором о использовании Антарктики в мирных целях и свободе научных исследований в 1959 году.

- В 1990 году на Поместном соборе в Троице-Сергиевой лавре после смерти Патриарха Пимена новым Патриархом Московским и Всея Руси был избран Алексий II, прежде – митрополит Ленинградский и Новгородский. На время его патриаршества пришлось возрождение православия в России и становление Русской Православной Церкви в ее современном виде.