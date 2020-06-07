Александр Емельяненко показал в Грозном упражнения на пресс (ВИДЕО)

Известный российский боец MMA Александр Емельяненко продолжает готовиться к июльскому бою против Магомеда Исмаилова в грозненском клубе Akhmat Fight Club. Сегодня он опубликовал на своей странице в Instagram трехминутный ролик об упражнениях на пресс.

На видео Емельяненко вместе с другими спортсменами сначала делает упражнения в планке, а затем в положении сидя с поднятыми ногами.

«Статика! Упражнение на пресс!», - коротко пояснил видеоролик спортсмен.