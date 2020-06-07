В Москве отменят электронные пропуска?

Мэрия Москвы в настоящее время обсуждает сценарий отмены электронных пропусков – об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в столичных структурах.

Уточняется, что система электронных пропусков может быть свернута уже 14 июня, то есть с того времени, когда мэр Москвы Сергей Собянин обещал «более радикальные решение» по смягчению режима ограничений.

Об отмене, скорее всего, будет объявлено завтра, «если мэр не внесет правки в последнюю минуту», добавил источник издания.