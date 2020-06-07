В России найдено еще почти 9 тыс заболевших коронавирусом

Как сообщили сегодня в московском оперативном штабе, в России за прошедшие сутки было зарегистрировано еще 8984 случая заражения коронавирусом штамма Covid-19. Новые заболевшие выявлены в 84 регионах, причем у 38,5% не было симптомов. Таким образом, общее число известных больных в стране сейчас составляет 467673 человека.

Из них выздоровел 226731 человек (включая 5343 за эти сутки) и погибли 5859 человек (включая 134 за эти сутки). Таким образом, в России продолжают бороться с болезнью 235 тыс граждан, то есть 50% от заразившихся за все время.

В Москве за сутки выявлено 1956 новых больных. Пятый день подряд число новых случаев заражения в столице не поднимается выше 2000. В Подмосковье выявлено еще 754 заболевших, в Санкт-Петербурге – 340. Стоит также отметить Нижегородскую область, где новых заболевших 317, Свердловскую область – 240, и Ростовскую область – 201.

На Северном Кавказе первое место по распространению пандемии по-прежнему у Дагестана: 115 новых выявленных больных. На Ставрополье – 89, на Кубани – 87, в Кабардино-Балкарии – 76, В Карачаево-Черкесии 75, в Северной Осетии – 42, в Ингушетии – 35, в Адыгее – 30, в Чечне – 19, в Крыму – 11 (в Севастополе – 2).