В Армении от коронавируса погибло 200 человек

Минздрав Армении сообщил сегодня о продолжении роста заболеваемости и смертности в республике от коронавируса штамма Covid-19. В частности, за сутки в РА погибло 10 заболевших, таким образом, общее число смертей жителей Армении за все время пандемии составило 200 человек.

Всего за сутки в республике было выявлено еще 766 случаев заражения коронавирусом, всего с начала распространения заболевания в стране известно о 13130 заболевших.

В Минздраве Армении добавили, что выздоровели 4014 человек, продолжают лечиться 8844 пациента. За прошедшие месяцы в стране был проведен 69171 тест.