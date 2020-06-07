Конор Макгрегор еще раз завершил бойцовскую карьеру

Скандальный ирландский боец Конор Макгрегор написал в Twitter, что в третий раз завершает спортивную карьеру и уходит из UFC.

«Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо всем вам за потрясающие воспоминания! Вот это была поездочка!», - сообщил он в соцсети.

Под твитом он разместил фото со своей мамой, сделанное в Лас Вегасе после одной из его побед.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Напомним, что уходить из MMA Макгрегор начал в 2016 году – тогда он отказался от спорта прямо посередине подготовки к реваншу с Нейтом Диасом, однако глава UFC Дэйна Уайт все-таки убедил его вернуться в октагон.

Второй раз он заявил о финале карьеры в марте 2019 года, через полгода после поражения от чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, однако затем все-таки провел бой против Дональда Серроне.