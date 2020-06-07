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Конор Макгрегор еще раз завершил бойцовскую карьеру

Конор Макгрегор еще раз завершил бойцовскую карьеру

Скандальный ирландский боец Конор Макгрегор написал в Twitter, что в третий раз завершает спортивную карьеру и уходит из UFC.

«Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо всем вам за потрясающие воспоминания! Вот это была поездочка!», - сообщил он в соцсети.

Под твитом он разместил фото со своей мамой, сделанное в Лас Вегасе после одной из его побед.

Напомним, что уходить из MMA Макгрегор начал в 2016 году – тогда он отказался от спорта прямо посередине подготовки к реваншу с Нейтом Диасом, однако глава UFC Дэйна Уайт все-таки убедил его вернуться в октагон.

Второй раз он заявил о финале карьеры в марте 2019 года, через полгода после поражения от чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, однако затем все-таки провел бой против Дональда Серроне.

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