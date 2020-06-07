Онищенко призвал Собянина проявить решительность в снятии ограничений

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил в эфире радиостанции НСН, что властям Москвы стоит «более решительно» отменять ограничения на работу предприятий и передвижение граждан.

«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», - пояснил он свою позицию.

В качестве одного из основных последствий промедления с отменой ограничений, по его словам, является гибель сферы культуры. «Месяц-другой, и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек. Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то – все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России», - уточнил Геннадий Онищенко.

В связи с этим он призвал «взламывать» и «заставлять людей профессионально работать и принимать решения».