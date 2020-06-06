Переменчивое и богатое "опасными явлениями" лето пообещал Вильфанд в России

Летняя погода окажется переменчивой на всей территории России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды, будут как жаркие и сухие дни, так и холодные и дождливые", - приводит его слова URA.RU.

Ученый пояснил, что аналогичные явления можно наблюдать по всему миру из-за смены климата.

Кроме того, по словам метеоролога, число т. н. опасных явлений, включая ливни, ураганы и грозы, в России ежегодно будет расти, за последние 20-25 лет оно уже увеличилось в два раза. Вильфанд указал, что заметнее всего эта тенденция именно в летний период, поскольку "больше влажных масс поднимаются от земли в слои атмосферы". Изменение климата и провоцирует изменчивость погоды, подчеркнул он.

При этом, заявил научный руководитель Гидрометцентра, такая погода, скорее всего, позитивно повлияет на урожай, который, по предварительным оценкам, будет не хуже, а может даже лучше, чем в среднем за последние пять лет, которые и так были в целом успешными.