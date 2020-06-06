Азербайджан в июле продолжит добывать 554 тыс баррелей нефти в сутки

Добыча нефти в Азербайджане в июле останется на уровне 554 тыс баррелей в сутки, таким образом страна продолжит выполнять ранее принятые обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Такое сообщение распространила пресс-служба Минэнерго страны по итогам заседания министров стран ОПЕК+.

"В соответствии с новой "Хартией о сотрудничестве", Азербайджан, и в этот период (в июле), выполняя принятые на май-июнь обязательства по сокращению суточной добычи на 164 тыс баррелей, должен будет сохранить производство нефти на уровне 554 тыс баррелей в сутки", - цитирует его ТАСС.

Согласно прежним условиям сделки, в июле Азербайджан должен был сократить добычу на 131 тыс б/с (от уровня добычи в октябре 2018 года), до 587 тыс б/с.

В Минэнерго АР уточнили, что сегодня на заседании ОПЕК+ было решено продлить до конца июля действующую квоту на сокращение добычи нефти на 9,7 млн б/с. Соответственно, в июле страны ОПЕК сократят суточную добычу на 6,084 млн баррелей, страны не-ОПЕК - на 3,616 млн баррелей. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Оман дополнительно сократят производство "черного золота" на 1,2 млн баррелей.

"До восстановления экономической активности, повышающей спрос на нефть, и баланса на рынке чуткий и гибкий подход к регулированию добычи должен продолжаться", - подчеркнул на заседании министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.