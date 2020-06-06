Золотые дворцы Армении: офшорные миллионы, не найденные следователями

Когда в начале марта коронавирус ворвался в Армению, всех, кто общался с первым подтвержденным пациентом, доставили в горный курортный город Цахкадзор и поместили на карантин в шикарном отеле Golden Palace Hotel Resort&Spa. Отель оставался незаселенным с тех пор, как семья бывшего главы таможенной службы Армена Аветисяна передала его государству в 2019 году. Аветисян находился под следствием по обвинению в отмывании денег и создании гостиничного бизнеса стоимостью $90 млн в бытность госслужащим. Однако всего через несколько недель после того, как государство приняло подарок его семьи на сумму более $15 млн, расследование в отношении Аветисяна было прекращено.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP) в материале Armenia's Golden Palaces: Offshore Millions Evaded Investigators рассказывает, что покинув пост главы таможенной службы в 2008 году, Аветисян попал под подозрение в рамках антикоррупционной кампании, начатой новым правительством Армении, пришедшим к власти в результате бархатной революции 2018 года. Утечка банковских документов, проанализированных OCCRP и его армянским центром Hetq, проливает свет на активы семьи бывшего чиновника. Согласно отчетам и электронным письмам Кайманского национального банка (остров Мэн, владение Британской короны в Ирландском море), Аветисян, открывая счет в Cayman National в 2012 году, заявил, что имеет на счету в кипрском банке три миллиона британских фунтов и зарабатывает по меньшей мере миллион долларов в год на своих армянских предприятиях.

Об утечке

В ноябре 2019 года информационная активистская группа Distributed Denial of Secrets опубликовала два кэша данных клиентов Cayman National Bank Limited (остров Мэн), дочерней компании Cayman National Corporation Ltd., действующей на острове Мэн, принадлежащем британской короне. Банк Cayman National подтвердил взлом, ответственность за которой взял на себя известный хакер Финеас Фишер. Поскольку Cayman National специализируется на управлении частным капиталом и работает в офшорной юрисдикции, OCCRP решил сделать общедоступными данные в своей базе данных Aleph, позволяя профессиональным журналистам использовать их в общественных интересах. Среди взломанных данных оказались образы виртуальных компьютеров из различных систем, которыми управляет банк, включая системы, предназначенные для управления клиентами, базы данных, почтовые серверы, управление веб-сайтами и системы для проверки соответствия клиентов и транзакций в отношении защиты от отмывания денег.

Cayman National пометила учетную запись, принадлежащую компании Армена Аветисяна, еще в 2014 году из-за опасений, что средства ”возможно, были получены из коррумпированного источника”. Но, несмотря на их беспокойство, счет оставался открытым еще четыре года, и через него прошло более $10 млн. Большая часть этих денег была передана шурину Аветисяна, который когда-то был заместителем министра в Армении. В прошлом году банк подал отчет о подозрительной деятельности после запроса информации от финансового регулятора на острове Мэн, где находился счет. Армянские следователи сообщили Hetq, что не знали об офшорном счете, а расследование против Автеисяна было прекращено по юридическим причинам. Через своего адвоката Аветисян сообщил, что не будет отвечать на подобные вопросы. Кайманский национальный банк заявил, что поддерживает строгие меры по борьбе с отмыванием денег, но отказался говорить о конкретных клиентах.

Золотой век

Компания Армена Аветисяна Golden Group Limited была помечена как клиент с высоким риском с момента открытия счета в Cayman National в 2012 году. Компания была зарегистрирована на острове Мэн в январе того же года. Публично она принадлежала номинальной компании, также базирующейся на острове, Dolmen Holdings Limited, но Аветисян объявил себя бенефициарным владельцем.

Когда счет был открыт, Армен Аветисян заявил, что источник его дохода - гостиничный бизнес и мебельные компании в Армении, а также зарплата государственного служащего. Он подробно рассказал о том, как его семья построила свой первый пятизвездочный отель в 2005 году, когда он был государственным служащим, и теперь получает годовой доход в размере около миллиона долларов. Он также заявил, что у него на счете в кипрском банке три миллиона британских фунтов, которые он был готов перевести на остров Мэн. Согласно публичной информации о заработной плате государственных служащих в Армении, Аветисян зарабатывал около $1350 в месяц в течение последнего года пребывания в должности. В прошлом году Golden Group Limited приобрела права собственности на отели у зарегистрированной на Кипре компании Riverhill Holdings Limited. Перед поглощением Армен Аветисян официально передал компанию своему 22-летнему сыну Арташесу Аветисяну.

Следователи Службы национальной безопасности Армении (СНБ) утверждают, что Аветисян использовал Riverhill Holdings, чтобы создать впечатление, что первый из его отелей Golden Palace финансировался за счет иностранных инвестиций. В отчете за 2018 год утверждается, что отель, построенный в ереванском Парке Победы в 2005 году и теперь носящий название Radisson Blu Hotel Yerevan, был оплачен в основном наличными Аветисяном и неназванными партнерами. СНБ заявила, что Аветисян лично курировал строительство и даже использовал свое официальное положение в качестве председателя Государственного таможенного комитета для решения сопутствующих проблем.

”Чтобы сделать факт строительства гостиницы с помощью иностранных инвестиций более убедительным, в 2005 году во время церемонии открытия гостиницы ливанский гражданин был представлен в качестве иностранного инвестора”, - заявили следователи в предварительных выводах расследования в отношении Аветисяна, опубликованных в октябре 2018 года. В действительности, ливанец ”не имел никакого отношения к этой компании и некоторое время занимал должность директора гостиницы”.

Вскоре после церемонии открытия первого отеля, в котором участвовал тогдашний президент Роберт Кочарян, армянская пресса предположила в качестве официального владельца кипрской фирмы Riverhill Holdings Ltd зятя Аветисяна, тогдашнего заместителя министра транспорта и коммуникаций Айка Чшмаритяна. Он подал в отставку со своего поста после разоблачений. Но Аветисян был неуловим еще несколько лет. В 2008 году его уволили с поста главы таможни без объяснения причин. После этого он начал строить свой второй отель - Golden Palace Hotel Resort&Spa в Цахкадзоре. Церемония открытия состоялась в марте 2013 года, и на ней присутствовал тогдашний президент Серж Саргсян.

Неприемлемый риск

Лишь в июле 2018 года Аветисян был определен как ”неприемлемый риск” банком Cayman National. Во внутреннем уведомлении управляющий директор Найджел Гаутри предупредил Комитет банка по выполнению требований и рискам, что бывший глава таможни Армении представляет ”материальный” риск для компании. ”Речь идет о политическом деятеле, представляющем повышенный риск с точки зрения законности его богатства в качестве первоначального бенефициарного владельца, учитывая его увольнение с государственной должности из-за коррупции”, - написал Гаутри, сославшись на утверждение, появившееся в средствах массовой информации, но в итоге не подтвержденное.

”Хотя нет никаких доказательств каких-либо неправомерных действий через Golden Group Limited, репутационный риск Банка крайне важен”, - сказал Гаутри. Он добавил, что, хотя никаких обвинений в совершении правонарушений со стороны Арташеса Аветисяна, сына и бенефициарного владельца компании, не было, ”очевидно, что Golden Group Limited и ее ”курортный/отельный бизнес” - семейное предприятие”. Банк отправил клиенту 30-дневное уведомление о закрытии счета без объяснения причин, и отношения были прекращены в сентябре 2018 года. Четыре месяца спустя банк получил запрос на информацию об этом счете от Группы финансовой разведки (ГФР) острова Мэн, которая действовала на основе ”полученной информации”.

Именно тогда сотрудники Комитета по выполнению требований Кайманского национального банка еще раз проанализировали деятельность своего бывшего клиента и обнаружили в прессе сообщения о расследовании СНБ и утверждения о том, что гостиницы Аветисяна могли быть построены за счет незаконных денежных средств.

В отчете о подозрительной деятельности, обнародованном ГФР в июле 2019 года, говорится, что ”раскрытие информации делается на том основании, что отмытые средства, использованные при приобретении и развитии отелей Golden Palace, могли обрабатываться через наши счета”.

Согласно отчетам, через счета Golden Group в британских фунтах, евро и долларах США прошло более $10 млн. Большая часть депозитов поступила от армянского отельного холдинга Golden Palace Hotel LLC и самого Армена Аветисяна. Крупнейшим получателем средств со счета в Golden Group в долларах США, $6,72 млн, был Айк Чшмаритян, шурин Аветисяна. Скорее всего, большая часть средств была получена от армянской компании Golden Palace Hotel LLC, которая открыла ряд депозитов от одного до двух миллионов долларов на счетах острова Мэн и обозначила их как ”предоплату за товары”. Через несколько дней почти те же суммы были переведены Чшмаритяну.

В 2014 году во внутреннем отчете Cayman National сообщалось, что счета должны тщательно проверятся ”в свете крупных и частых депозитов, вносимых Аветисяном на счет Golden Group, поскольку средства, возможно, исходят от коррумпированного источника”.

Транзакции и попытка Golden Group оправдать движение средств с помощью соглашения о кредите между Аветисяном и Чшмаритяном на сумму $9,75 млн привели банкиров в замешательство, и они запросили дополнительную информацию. Из обнародованных документов не ясно, были ли решены эти проблемы.

Cayman National заявил, что не разглашает информацию о своих клиентах, добавив, что банк ”стремится поддерживать самые высокие стандарты во всех отношениях”.

Банк заявил, что ”поддерживает строгие процедуры борьбы с отмыванием денег и придерживается принципа ”Знай своего клиента”, помня о своих обязательствах в отношении лиц, имеющих политические связи. Банк всегда сотрудничает с властями в отношении подозрительных операций, уголовных и административных расследований”.

Армен Аветисян и Арташес Аветисян через своего адвоката отказались отвечать на подробные вопросы. Чшмаритян, который остается вне поля зрения общественности с 2005 года, не доступен для комментариев.

Обвинения сняты

Через несколько недель после того, как СНБ обнародовала данные своего расследования, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал, что Аветисян предложил пожертвовать государству свою вторую гостиницу Golden Palace в Цахкадзоре. В сентябре 2019 года правительство официально приняло подарок.

Рыночная стоимость отеля в то время составляла 7,5 млрд. драмов или $15,8 млн. Комитет по управлению государственным имуществом в настоящее время пытается продать его на аукционе, но первые две попытки оказались безрезультатными, даже после того, как правительство снизило стартовую цену. Через несколько недель после того, как семья передала имущество, дело против Аветисяна было закрыто. Несколько высокопоставленных армянских чиновников, включая тогдашнего премьер-министра и следователя, намекнули, что подарок отеля был связан с окончанием дела. ”Мое мнение таково, если законодательство позволяет, нет необходимости сажать людей в тюрьму. Нужно дать им возможность компенсировать причиненный вред”, - заявил тогдашний директор СНБ Артур Ванецян.

Но Генеральная прокуратура настаивает на том, что дело было прекращено по юридическим причинам. В ответ на вопросы Hetq официальный представитель прокуратуры сказал, что дело об отмывании денег было закрыто, потому что преступление не могло быть доказано, а срок давности по другим обвинениям истек. Позже, казалось бы, противореча предыдущему заявлению о предварительном расследовании, представитель сказал, что Аветисян был всего лишь свидетелем по этому делу. Генеральная прокуратура и Служба национальной безопасности сообщили, что не располагают информацией о банковских счетах Аветисяна на острове Мэн. В июле 2019 года Golden Group Ltd была исключена из реестра компаний острова Мэн. Но на сегодняшний день она остается мажоритарным владельцем Golden Palace Hotel LLC, согласно данным Государственного реестра Армении.

Мать Армена Авестисяна Кнарик Саакян владеет 6,3% компании с 2016 года, а его сын Арташес Аветисян является генеральным директором с июня 2018 года. Три года назад семья открыла свой третий отель, Golden Palace Hotel на Северном проспекте Еревана. Армен Аветисян отказался отвечать на вопросы, заявив через своих адвокатов, что правоохранительные органы ”провели всестороннее и подробное расследование поднятых вами вопросов, и официальные данные были опубликованы”. ”Я не вижу смысла в предоставлении дополнительной информации или комментариев”, - заявил Аветисян.