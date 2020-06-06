Новак прокомментировал решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи

Худший период на нефтяном рынке, пришедшийся на апрель, уже миновал, а сейчас рынок постепенно восстанавливается, в том числе за счет соглашения ОПЕК+, восстановления спроса на топливо и постепенной отмены карантина. Об этом заявил по итогам заседания ОПЕК+ глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сегодня все (страны ОПЕК+) подтвердили свои обязательства по 100-процентному исполнению сделки, и эта приверженность играет огромное значение, чтобы эффект от реализации совместных действий для рынка был положительным", - цитирует его ТАСС.

Министр пояснил, что российское правительство и отечественные нефтяные компании приняли консолидированное решение о поддержке продления текущих квот по сокращению добычи до конца июля в рамках соглашения ОПЕК+.

Глава Минэнерго заверил, что Россия в июне выполнит свои обязательства по сокращению добычи нефти на 100%.