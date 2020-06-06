В Ингушетии уточнили, сколько человек пострадали в ДТП в яблочном саду

Власти Ингушетии уточнили число пострадавших в результате столкновения двух автобусов на территории яблочного сада "Гигант" в Нестеровском, подробности рассказали в ГУ МЧС по Ингушетии.

"В результате аварии в больницу были доставлены восемь человек, шестеро из них после осмотра были отпущены домой", - приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после аварии с участием двух автобусов ПАЗ, принадлежащих предприятию, в Сунженскую больницу с различными ушибами были доставлены шесть рабочих.