Емельяненко показал, как тренирует вестибулярный аппарат (ВИДЕО)

Российский боец MMA Александр Емельяненко продолжает проводить тренировки в Грозном, очередным видеороликом он поделился в Instagram.

На записи спортсмен совершает кувырки, опираясь на руки в боксерских перчатках.

"Тренировка вестибулярного аппарата", - пояснил он в комментарии к видео.

Напомним, сейчас в столице Чечни спортсмен готовится к бою с Магомедом Исмаиловым, который должен был состояться 3 апреля в рамках турнира ACA 107 в Москве. Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 24 июля.