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Емельяненко показал, как тренирует вестибулярный аппарат (ВИДЕО)

Емельяненко показал, как тренирует вестибулярный аппарат (ВИДЕО)

Российский боец MMA Александр Емельяненко продолжает проводить тренировки в Грозном, очередным видеороликом он поделился в Instagram.

На записи спортсмен совершает кувырки, опираясь на руки в боксерских перчатках.

"Тренировка вестибулярного аппарата", - пояснил он в комментарии к видео.

Напомним, сейчас в столице Чечни спортсмен готовится к бою с Магомедом Исмаиловым, который должен был состояться 3 апреля в рамках турнира ACA 107 в Москве. Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 24 июля.

 
 
 
 
 
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Тренировка вестибулярного аппарата! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mma

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 6 Июн 2020 в 8:40 PDT

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