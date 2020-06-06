Фонд Байболата Хаджи помог малоимущим семьям Карабудахкентского района

В Дагестане с начала пандемии коронавируса благотворительный фонд имени Байболата Хаджи оказал помощь 17 тыс семей Карабудахкентского района республики.

В пресс-службе районной администрации уточнили, что каждая семья получила по 50 кг сахара и муки.

Кроме того, фонд закупил для малоимущих жителей Карабудахкентского района, проходящих лечение от коронавируса амбулаторно, лекарства на сумму более 2 млн рублей, передает "АиФ-Дагестан".