Airbaltic включила Грузию в список лучших для летнего туризма стран

Авиакомпания Airbaltic включила Грузию в список семи стран, рекомендуемых для летнего туристического сезона после окончания пандемии коронавируса.

В статье Airbaltic "Страны для вашего заграничного летнего отпуска" Грузия упоминается вместе с Грецией, Кипром, Испанией, Италией, Португалией и Хорватией.

"Повседневная жизнь Тбилиси похожа на стремительную горную реку. Эту страну можно будет посетить с июля, и в нее очень легко влюбиться. Все, что вам нужно знать перед полетом, вы найдете на веб-сайте, созданном правительством Грузии. Там также публикуют важную информацию для туристов об условиях путешествия", - сообщается в статье.

Airbaltic советует туристам посетить древнюю столицу Грузии Мцхету, Кахетинский регион, а также подчеркивает уникальность грузинской кулинарии и виноделия.

Иностранцы смогут посетить Грузию с 1 июля, на данный момент желание возобновить полеты в страну выразили более 20 авиакомпаний, пишет Спутник-Грузия.