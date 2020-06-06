Меры поддержки экспортеров обсудили в Дагестане

В Дагестане в режиме видеоконференцсвязи прошел круглый стол, в рамках которого были рассмотрены шаги по поддержке региональных экспортеров среди малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Дагестан-ЭКСПО.

В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы льготного кредитования, субсидирования, страхования, и др.

Кроме того, было уделено внимание нефинансовым инструментам поддержки предпринимателей, в частности, администрировании, логистике, правовым аспектам.

В рамках круглого стола выступили представители Россельхозбанка.

"Необходимо интенсифицировать деятельность бизнес-объединений и Ассоциации экспортеров Дагестана в части информирования предпринимателей о существующих мерах поддержки в области экспорта, поскольку кооперация государства и бизнеса, государственно-частное партнерство (ГЧП) - залог развития экспорта", - приводит "РИА Дагестан" сообщение пресс-службы Дагестан-ЭКСПО.