Меры поддержки экспортеров обсудили в Дагестане
В Дагестане в режиме видеоконференцсвязи прошел круглый стол, в рамках которого были рассмотрены шаги по поддержке региональных экспортеров среди малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Дагестан-ЭКСПО.
В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы льготного кредитования, субсидирования, страхования, и др.
Кроме того, было уделено внимание нефинансовым инструментам поддержки предпринимателей, в частности, администрировании, логистике, правовым аспектам.
В рамках круглого стола выступили представители Россельхозбанка.
"Необходимо интенсифицировать деятельность бизнес-объединений и Ассоциации экспортеров Дагестана в части информирования предпринимателей о существующих мерах поддержки в области экспорта, поскольку кооперация государства и бизнеса, государственно-частное партнерство (ГЧП) - залог развития экспорта", - приводит "РИА Дагестан" сообщение пресс-службы Дагестан-ЭКСПО.
Вестник Кавказа
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