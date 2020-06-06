СОГУ получил два гранта РГО

Русское географическое общество (РГО) объявило победителей конкурса грантовых проектов 2020 года, среди которых названы два проекта Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ), - сообщили в пресс-службе вуза.

"Русское географическое общество объявило победителей конкурса грантовых проектов 2020 года. Выделено 48 грантов региональных отделений РГО, 37 грантов на инициативные проекты и 27 - медиагранты. В числе победителей - два проекта СОГУ", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В номинации "Региональные гранты РГО" выиграл проект "Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО", цель которого - разработка концепции геопарка "Казбекско-Джимарайский", единого геолого-культурного комплекса, раскрывающего все этапы геологической истории восточной части Центрального Кавказа и ее этнокультурного пространства.

Итогом работы будет создание интерактивной карты в масштабе 1:200000 на ГИС-основе, что позволит претендовать геопарку на вхождение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

Вторым победителем стала этнографическая экспедиция "Современный этномир. Горизонты Кавказа" - совместный проект региональных отделений РГО Пензенской области и Северной Осетии, цель которого - изучение культуры, быта и сохранившихся традиций соотечественников на постсоветском пространстве.

Напомним, гранты РГО присуждаются с 2010 года. Прием заявок на 2020 год проходил с сентября 2019 по февраль нынешнего года. Денежное выражение грантов варьируется от 700 тыс до 2,5 млн рублей. В связи с коронавирусом оценка заявок проходила заочно.