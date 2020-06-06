Песков: договоренности, достигнутые ОПЕК+, положительно повлияют на энергетические рынки

Достигнутое сегодня соглашение стран ОПЕК+ позитивное повлияет на дальнейшую стабилизацию мировых энергетических рынков. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эти договоренности будут иметь положительный эффект для дальнейшей стабилизации энергетических рынков", - цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что министры стран ОПЕК+ по итогам заседания согласовали продление сокращения нефтедобычи до конца июля на уровне 9,7 млн баррелей в сутки. Страны, не выполнившие договоренности по сокращению на 100%, должны сделать это в течение июля - сентября.