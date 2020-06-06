Мужчину, приучавшего сына издеваться над горным орлом, допрашивают в Дагестане (ВИДЕО)
Дагестанские полицейские доставили на допрос жителя села Икра Курахского района, которого подозревают в жестком обращении с горным орлом, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по республике.
В ведомство поступило более 20 жалоб о том, что мужчина поймал птицу, занесенную в Красную книгу, и издевается над ней. "По сообщениям, мужчина приучал к жестокости сына, заставляя палкой бить птицу по голове", - приводит слова правоохранителя "Интерфакс".
Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, снятый местным жителем, на записи сначала он, а потом его ребенок избивают палкой горного орла, попавшегося в ловушку. Запись вызвала негодование у пользователей.
Repost @golos.dagestana "В Дагестане Отец приучает сына к жестокости занимаясь истреблением редчайших птиц. Просим @mvd.dagestan привлечь к наказанию этих людей. Степной Орел занесён в красную книгу. Такие вещи не допустимы в природе . Горы это место Орлов в первую очередь! Да и тем более , убивать Орлов в Дагестане - значит убивать свою честь и историю ." @mvd.dagestan
Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan) 6 Июн 2020 в 3:55 PDT
Вестник Кавказа
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