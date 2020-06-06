Мужчину, приучавшего сына издеваться над горным орлом, допрашивают в Дагестане (ВИДЕО)

Дагестанские полицейские доставили на допрос жителя села Икра Курахского района, которого подозревают в жестком обращении с горным орлом, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по республике.

В ведомство поступило более 20 жалоб о том, что мужчина поймал птицу, занесенную в Красную книгу, и издевается над ней. "По сообщениям, мужчина приучал к жестокости сына, заставляя палкой бить птицу по голове", - приводит слова правоохранителя "Интерфакс".

Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, снятый местным жителем, на записи сначала он, а потом его ребенок избивают палкой горного орла, попавшегося в ловушку. Запись вызвала негодование у пользователей.