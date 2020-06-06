Пашинян: больницы в Армении переполнены, мест для коронавирусных больных нет

Двести больных коронавирусом ждут очереди для госпитализации, поскольку в медцентрах Армении не осталось свободных мест. Об этом рассказал премьер-министр Никол Пашинян на брифинге, после заседания комендатуры.

По его словам, зафиксирован один летальный исход из-за того, что медики не смогли вовремя оказать помощь пациенту, родственники которого поздно сообщили о его заболевании.

"Вдобавок, двое человек скончались из-за того, что в реанимации не было свободных коек, люди лежали в обычном отделении", - приводит слова главы правительства Sputnik Армения.

Пашинян уточнил, что на заседании рассматривалась возможность введения тотального карантина, но потом от этой идеи было решено отказаться. При этом премьер призвал строго соблюдать санитарные меры, подчеркнув, что страна находится в критической ситуации, и охарактеризовав ее как "ад".