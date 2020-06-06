Страны ОПЕК+ договорились о продлении рекордного сокращения добычи до конца июля

Профильные министры стран ОПЕК+ одобрили продление действующих параметров сделки по сокращению нефтедобычи до конца июля, как ранее сегодня в резолюции ОПЕК, но без участия Мексики. Об этом рассказал ТАСС источник, принимающий участие в переговорах.

Таким образом, общая квота должна составить 9,6 млн баррелей в сутки, но в коммюнике цифра уточняться не будет, добавил он.

Эти данные подтвердил и глава Минэнерго ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в своем Twitter, указав также, что решение включает пункт о том, что страны, не выполнившие договоренности по сокращению на 100%, обязаны сделать это в ближайшие месяцы.

Кроме того, в коммюнике страны ОПЕК+ призвали других крупных производителей нефти примкнуть к сокращению добычи. В документе также говорится, что вероятность дальнейшего продления сделки ОПЕК+ будет зависеть от полного соблюдения квот всеми участниками.