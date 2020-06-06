Неизвестный расстрелял машину с людьми в Дагестане

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более человек, совершенного в Кизляре. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Дагестану.

Как установило следствие, накануне на одной из улиц Кизляра неустановленный мужчина, подойдя к припаркованному на обочине автомобилю, в котором сидели 33-летний и 39-летний местные жители, сделал в их сторону несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В результате мужчины получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

"Смерть потерпевших не наступила по независящим от воли обстоятельств неизвестного мужчины, в связи с тем, что последним была оказана своевременная медицинская помощь", - уточнили в управлении.

Сейчас реализуется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления и лица, его совершившего. Расследование уголовного дела продолжается.