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Автобусы столкнулись в яблочном саду в Ингушетии, есть раненые

Автобусы столкнулись в яблочном саду в Ингушетии, есть раненые

Два автобуса столкнулись на территории яблочного сада в Ингушетии. Об этом рассказал представитель экстренных служб республики.

"На территории яблочного сада ООО "Гигант" в сельском поселении Нестеровское столкнулись два автобуса ПАЗ, принадлежащие предприятию", - приводит его слова РИА Новости.

Источник пояснил, что в транспортных средствах ехали работники сада.

В результате ДТП шесть человек были доставлены в Сунженскую больницу. Жертв нет.

Обстоятельства автоаварии выясняются.

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Вестник Кавказа

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