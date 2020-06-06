Автобусы столкнулись в яблочном саду в Ингушетии, есть раненые

Два автобуса столкнулись на территории яблочного сада в Ингушетии. Об этом рассказал представитель экстренных служб республики.

"На территории яблочного сада ООО "Гигант" в сельском поселении Нестеровское столкнулись два автобуса ПАЗ, принадлежащие предприятию", - приводит его слова РИА Новости.

Источник пояснил, что в транспортных средствах ехали работники сада.

В результате ДТП шесть человек были доставлены в Сунженскую больницу. Жертв нет.

Обстоятельства автоаварии выясняются.