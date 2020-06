Поверит ли ОПЕК Ираку

Сегодня министры стран ОПЕК договорились о продлении текущей сделки еще месяц. Как заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, основной проблемой было соблюдение некоторыми членами, такими как Ирак, квоты на сокращение производства. По его словам, страны, нарушившие квоту, обещали компенсировать это в ближайшие месяцы. Ирака не смог выполнить свои обязательства по соглашению о сокращении производства. Дает ли это ОПЕК основание не соблюдать условия сокращений, или картель действительно стремится прийти к компромиссу? На этот вопрос пытается ответить Oil Price в материале Did Iraq Just Doom The OPEC Deal?

Ирак сложно заставить придерживаться производственных квот ОПЕК. Вызывает интерес тот факт, что ОПЕК и Россия делают ставку на готовность отстающих членов снизить добычу до согласованных уровней в отношении продления сделки после июня на фоне ослабевания соблюдения условий. Либо ОПЕК и Россия уверены, что могут заставить Ирак снизить добычу до согласованных квот, либо они довольны тем, что производство картеля превышает норму. Россия и Саудовская Аравия согласились, что текущий уровень сокращения производства должен быть продлен как минимум еще на один месяц. Может, это предупреждение, чтобы все другие страны полностью придерживались установленных квот?

Если история повторится, ситуация зайдет в тупик. То есть соглашение продлено не будет, запасы не будут сокращаться быстрыми темпами, а цены на нефть окажутся оставаться низкими на фоне спроса, который, хотя и растет, благодаря снятию ограничений, до сих пор на 20 млн баррелей в день меньше уровня, который был до пандемии. По сути, Ирак не единственная страна, которая не соблюдает условия соглашения. Нигерия, Ангола и Казахстан также не выполняют своих обязательств. Картель пытается заставить три страны соблюдать квоты, а Ирак - вновь принять меры по сокращению. За исключением Ирака, все остальные государства дали необходимые гарантии. Конечно, это не означает, что они будут придерживаться соглашения, но это, по крайней мере, начало.

Считается, что соблюдение ОПЕК условий соглашения в мае составляет около 89%. Цифра терпимая, учитывая объемы сокращений. Однако Саудовская Аравия заявила о нежелании продолжать придерживаться квот в течение еще одного месяца, если другие страны не будут делать то же самое. Соблюдение соглашения отстающими странами, в том числе Ираком, составило в мае только 42%.

Было заявлено, что ОПЕК не будет проводить совещание на текущей неделе, если Ирак не согласится на сокращения производства. Может быть, это была всего лишь уловка, чтобы управлять ожиданиями рынка в преддверии встречи, и гарантировать, что любое заключенное соглашение будет воспринято благоприятно, и за счет этого максимизировать влияние на цену? Может быть, это стратегия выхода из сделки, которая обсуждалась с президентом США Дональдом Трампом? А может, это план оказания максимального давления на Ирак с тем, чтобы он подчинился условиям сделки? Скорее всего, мы никогда не узнаем правду. Но одно можно сказать наверняка: Ирак не будет соблюдать условия сделки. Ирак заявил, что полностью осуществит сокращения к концу июля, но такие обещания страна уже давала ранее и так их и не выполнила.

Ирак отстает

С точки зрения постоянного несоблюдения, виновных всегда двое: Ирак и Нигерия. Но Ирак отстает гораздо сильнее. У обеих стран серьезные проблемы с выполнением условий любого соглашения по сокращению добычи, которое ОПЕК или ОПЕК + могут заключить. Для Ирака это зависимость от международных нефтяных компаний, большинство из которых работают в полуавтономном регионе Курдистан. Так что, с одной стороны, Ирак не хочет рубить сук, на котором сидит, то есть крупные иностранные нефтяные компании, а с другой стороны, стране непросто регулировать ситуацию в Иракском Курдистане. Кроме того, политический климат в Ираке крайне непростой.

Нигерия в значительной степени зависит от своих нефтяных доходов. Большинство стран ОПЕК полагаются на нефть, но для Нигерии очень сложно остановить добычу и отказаться от необходимых денег. Абуджа согласилась соблюдать производственные квоты, тем не менее в мае ее уровень соблюдения оказался недостаточным.

Еще одна проблема ОПЕК

Действительно ли ОПЕК беспокоят дополнительные баррели, которые качает Ирак? В конце концов, Саудовская Аравия сокращала свое производство сильнее, чем было согласовано, на протяжении более года, в то время как отстающие страны пользовались преимуществами перепроизводства. Все указывает на обоснованность беспокойства. Саудовская Аравия отказалась обнародовать июльские цены на нефть до проведения встречи. Королевство также повышает таможенные пошлины на сотни продуктов, чтобы получать больше доходов, не связанных с нефтью. Помимо этого королевство утроило НДС и приостановило выплату пособий. Это тревожные признаки.

Больше всего рынок боится того, что сделка ОПЕК+ может полностью развалиться. Все помнят последствия предыдущей катастрофы, когда Россия и Саудовская Аравия, два тяжеловеса, не смогли прийти к соглашению по поводу сокращений. Провал сделки вызвал ценовую войну между двумя странами, затопил мир нефтью и спровоцировал резкий рост цен на фоне падения спроса после пандемии.