Пресс-секретарь президента Казахстана заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заразился коронавирусом, хотя соблюдал все меры предосторожности. Об этом рассказал он сам.

"В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное", - цитирует его Sputnik-Казахстан.

Пресс-секретарь отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев работает в соответствии с графиком, угрозы для его здоровья нет.

Уали уточнил, что глава государства регулярно делает тесты, сейчас в Акорде ужесточен санитарный режим и меры безопасности.

Пресс-секретарь казахстанского лидера призвал казахстанцев не нарушать режим карантина и предпринимать профилактические меры.

"Нельзя легкомысленно относиться к пандемии", - подчеркнул он.