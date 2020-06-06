Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

Врач-диетолог Ирина Торопыгина назвала наиболее вредный для здоровья суп. По словам специалиста, "антилидером" здесь является солянка.

"Во-первых, в солянке большое количество продуктов переработанного мяса. Там содержатся колбасы, сосиски, копчености, солености, острые приправы", - приводит слова доктора E1.

В таком супе есть большое количество насыщенных жиров, из-за которых солянка не полезна никому, но особенно она вредна людям с сердечно-сосудистой патологией и нарушением холестеринового обмена.

"Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок", - уточнила диетолог.

По словам Торопыгиной, добавляемые в солянку лимон, каперсы и соленья противопоказаны страдающим гастритом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, а также заболеваниями поджелудочной железы. В целом, из-за "агрессивного состава" суп противопоказан всем имеющим проблемы с ЖКТ.

Врач добавила, что, если животных кормили антибиотиками, в бульон могут попасть вредные вещества.