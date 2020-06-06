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Посол РФ: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на препоны со стороны США

Посол РФ: &quot;Северный поток-2&quot; будет достроен, несмотря на препоны со стороны США

Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на все препятствия США. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он напомнил, что в последние дни снова начались разговоры о необходимости введения экономических санкций в отношении "Северного потока-2".

"Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США", - цитирует дипломата ТАСС.

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Вестник Кавказа

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