Посол РФ: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на препоны со стороны США

Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на все препятствия США. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он напомнил, что в последние дни снова начались разговоры о необходимости введения экономических санкций в отношении "Северного потока-2".

"Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США", - цитирует дипломата ТАСС.