Посол РФ: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на препоны со стороны США
Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на все препятствия США. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он напомнил, что в последние дни снова начались разговоры о необходимости введения экономических санкций в отношении "Северного потока-2".
"Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США", - цитирует дипломата ТАСС.
Вестник Кавказа
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