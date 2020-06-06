Петербургские палеонтологи узнали, как динозавры остужали мозги

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что анкилозавры (травоядные бронированные динозавры мелового периода), по всей видимости, умели буквально остужать мозги, такое сообщение опубликовано на сайте вуза.

Палеонтологи исследовали три фрагмента ископаемых черепов анкилозавра биссектипельты, обнаруженные в пустыне Кызылкум в Узбекистане. Впервые в России они выполнили трехмерную компьютерную реконструкцию внутреннего пространства черепа, что дало возможность описать устройство мозга и сосудов головы. Работа шла в течение трех лет, ее результаты опубликованы в журнале Biological Communications.

Исследователи установили, что сеть вен и артерий в голове биссектипельты была чрезвычайно сложной: "они постоянно друг с другом сообщались, как система железнодорожных путей". "Возможно, кровь могла течь в разных направлениях и перераспределяться, сохраняя оптимальную температуру мозга животного. Например, нагрелось у анкилозавра темечко, а сосуды теплую кровь быстро отвели, создав эффект экранирования - будто бы динозавр надел панамку от солнца", - рассказал участник исследования Иван Кузьмин.

Кроме того, ученые установили, что около 60% мозга динозавтра занимали обонятельные луковицы, это свидетельствует о сильном нюхе.

В целом мозг данной рептилии по размеру можно сравнить с двумя грецкими орехами. "Тем не менее анкилозавры были вполне успешными с точки зрения эволюции. Но, судя по размеру обонятельных луковиц, нюхали они все же чуть быстрее, чем думали", - уточнил Кузьмин.