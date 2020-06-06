Более 150 пациентов вылечились от коронавируса за сутки в Азербайджане

В Азербайджане за сутки обнаружено 379 новых случаев коронавируса, вылечились 153 пациента, такое сообщение распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

В сообщении говорится, что за день также скончались два гражданина 1941 и 1956 годов рождения, тесты на COVID-19 которых оказались положительными.

В общей сложности на сегодня в стране обнаружено 7 239 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 4 024 заболевших, скончались 84 человека.

Сейчас в больницах особого режима продолжается лечение 3 131 человека, состояние 72 медики оценивают как тяжелое, 86 - средней тяжести, прочие чувствуют себя нормально.

За весь период в Азербайджане для выявления коронавируса было сделано 334 863 теста.