Рамазан Рабаданов рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, ранее госпитализированный с коронавирусом, остается в тяжелом состоянии, об этом рассказал комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов.

"Динамики нет. Он по-прежнему находится в том же [тяжелом] состоянии", - цитирует его ТАСС.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов проходит лечение в одной из больниц в Москве. Изначально его госпитализировали с пневмонией, позднее тренер перенес инсульт, неделю он пробыл в коме. По данным источника, он подключен к аппарату ИВЛ.

Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца нашли коронавирус.