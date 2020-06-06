Пожар унес жизни детей в Кабардино-Балкарии

Двое детей стали жертвами пожара в частном доме в селе в Зольском районе, передает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 15.05 мск в субботу поступило сообщение, что на улице Почтовая в селении Сармаково произошел пожар на территории частного домовладения. Горела кровля на площади 150 кв м", - приводит его РИА Новости.

К 16.30 мск возгорание удалось ликвидировать. На месте ЧП были обнаружены тела детей 2015 и 2017 годов рождения. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

В тушении участвовали восемь пожарных и две единицы техники.

В СУ СКР по КБР уточнили, что по факту гибели детей ведется доследственная проверка.