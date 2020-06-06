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Страны ОПЕК договорились продлить действующий уровень сокращения нефтедобычи на месяц

Страны ОПЕК договорились продлить действующий уровень сокращения нефтедобычи на месяц

Проект финального коммюнике прошедшего сегодня заседания стран ОПЕК одобрен его участниками, в нем содержится рекомендация продлить максимальный уровень сокращения добычи еще на месяц - до конца июля. Об этом рассказал источник в картеле.

"Теперь окончательно одобрили", - приводит его слова ТАСС.

Источник также назвал даты очередных заседаний стран ОПЕК+ - это 30 ноября и 1 декабря.

Как говорится в проекте коммюнике, ОПЕК также обяжет страны, не сократившие добычу нефти на 100% от принятого в апреле плана, полностью выполнить обязательства в июле-сентябре, причем в дополнение к их уже согласованной квоте для этих месяцев.

В документе также уточняется, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет заседать раз в месяц до конца текущего года.

В целом участвующие в заседании ОПЕК страны подтверждают ранее взятые обязательства и призывают всех ключевых производителей нефти сделать пропорциональный вклад в стабилизацию рынка, учитывая значительные усилия, приложенные ОПЕК и другими странами-участницами сделки.

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