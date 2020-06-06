Страны ОПЕК договорились продлить действующий уровень сокращения нефтедобычи на месяц

Проект финального коммюнике прошедшего сегодня заседания стран ОПЕК одобрен его участниками, в нем содержится рекомендация продлить максимальный уровень сокращения добычи еще на месяц - до конца июля. Об этом рассказал источник в картеле.

"Теперь окончательно одобрили", - приводит его слова ТАСС.

Источник также назвал даты очередных заседаний стран ОПЕК+ - это 30 ноября и 1 декабря.

Как говорится в проекте коммюнике, ОПЕК также обяжет страны, не сократившие добычу нефти на 100% от принятого в апреле плана, полностью выполнить обязательства в июле-сентябре, причем в дополнение к их уже согласованной квоте для этих месяцев.

В документе также уточняется, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет заседать раз в месяц до конца текущего года.

В целом участвующие в заседании ОПЕК страны подтверждают ранее взятые обязательства и призывают всех ключевых производителей нефти сделать пропорциональный вклад в стабилизацию рынка, учитывая значительные усилия, приложенные ОПЕК и другими странами-участницами сделки.