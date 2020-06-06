Десятки человек заразились коронавирусом на трех похоронах в Армении

Комендатура Армении закрывает въезд и выезд в село Дзорагюх Гегаркуникской области, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в Facebook.

"Это произошло по той причине, что один из жителей села принял участие в похоронах в селе Гохт, затем, через 4 дня, участвовал в похоронах в их селе, в результате чего в Дзорагюхе зафиксировано 63 случая заражения. А потом один из инфицированных также участвовал в похоронах в селе Цовасар", - приводит слова премьера Sputnik Армения.

Глава правительства уточнил, что похожий инцидент произошел в селе Ддмашен, где приехавшие на похороны из Раздана гости заразили родственников скончавшегося, в итоге в селе оказалось инфицировано более 100 человек, также случаи COVID-19 были выявлены в шести других общинах области.